Ellos son los venezolanos nominados a los Latin Grammy 2025

Bad Bunny lidera unas postulaciones a Latin Grammy en las que destaca un variopinto grupo de venezolanos. Joquina, Elena Rose, Alleh y Yorghaki, Lasso, Rawayana, Gustavo Dudamel, Akapelah, C4 Trío y Big Soto lideran la representación venezolana en la edición 26° de los premios que otorga la Academia Latina de la Grabación Latina.

Joaquina y Elena Rose encabezan las nominaciones con 4 postulaciones cada una. Ambas artistas compiten en las categorías Álbum del Año y Mejor Álbum Pop Contemporáneo.

La cantautora de 21 años, quien en 2023 ganó el Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista, también figura en las categorías Mejor Canción Pop/Rock por “no llames lo mío nuestro” y en Mejor Canción Cantautor por “Aeropuerto”.

Por su parte, Elena Rose destaca en los apartados de Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina por “Orión” y en Canción del Año por “Palmeras en el jardín” de Alejandro Sanz, en la que figura como compositora.

Les siguen Rawayana, Lasso, Alleh, Akapellah y Gustavo Dudamel con dos nominaciones cada uno.

Rawayana figura en los apartados de Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina por “Veneka” junto a Akapellah y Mejor Canción Tropical por “Venga lo que venga” con Fonseca.

Además del apartado Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina, el rapero de Maracay también figura en el de Mejor Canción de Rap/Hip Hop con “Parriba” junto al argentino Trueno.

Alleh está nominado en la categoría de Mejor Nuevo Artista y en la de Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana por “Capaz” junto a Yorghaki.

En la categoría Pop/Rock figura Lasso. El cantante caraqueño compite en los apartados Mejor Álbum con Malcriado y en el de Mejor Canción Pop/Rock con «Lucifer”.

El maestro Gustavo Dudamel, por su parte, figura en las categorías Mejor Álbum de Música Clásica por Revolución Diamantina junto a la compositora mexicana Gabriela Ortiz y la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, y en la de Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea por Revolución Diamantina – Act I: The Sounds Cats Make, Act II: We Don’t Love Each Other, Act III: Borders And Bodies, Act IV: Speaking The Unspeakable.

C4 Trío figura en una nueva categoría. La agrupación que integran los cuatristas Jorge Glem, Héctor Molina, Edward Ramírez y el bajista Rodner Padilla compite en el apartado Mejor Canción de Raíces con “Aguacero” junto a Luis Enrique.

El rapero Big Soto cierra la tanda de nominaciones con una postulación en la categoría de Mejor Canción de Rap/Hip Hop por “El favorito de mami” junto a Eladio Carrión.

Este año, las nominaciones a la edición 26 de los Latin Grammy, que se celebrará el próximo 13 de noviembre en Las Vegas, la lidera Bad Bunny con 12 candidaturas, seguido de los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Edgar Barrera, quienes tienen diez menciones cada uno.

Cactus24 (17-09-2025)

