Corpoelec denuncia otro «ataque terrorista» contra principales líneas de transmisión

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), denunció este martes un nuevo ataque terrorista contra dos de las principales líneas de transmisión de 765 kilovoltios (kV), infraestructura de vital importancia para el flujo de la energía eléctrica en el país.

En un comunicado, el ente declaró que esta “agresión extremista busca privar al pueblo venezolano del servicio eléctrico, como parte de una estrategia fascista destinada a desestabilizar la paz y la unión nacional, (la) que prevalecerá ante las amenazas externas”.

Tal como lo ha denunciado el presidente de la República, Nicolás Maduro, “estos ataques constituyen una manifestación de la guerra eléctrica promovida por grupos que operan al servicio de intereses oscuros y agendas desestabilizadoras”, indicó.

Afirmó que el objetivo es claro: “quebrantar la armonía nacional en un escenario en el cual el imperio norteamericano amenaza la soberanía con una escalada bélica y psicológica”.

La Corpoelec dio a conocer en el texto que activó de inmediato los mecanismos de protección y respuesta, garantizando tanto la recuperación progresiva del servicio como la integridad de la infraestructura eléctrica.

De acuerdo con un reporte de la Corpoelec, el miércoles pasado se registró un ataque contra dos líneas de transmisión de 230 kV, en un acto calificado como un sabotaje.

Cactus24 (17-09-2025)

