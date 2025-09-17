Colombia cesa la compra de armas a EEUU tras el fin de la certificación como aliado antidrogas

En medio de tensiones con su principal socio militar, Colombia detuvo la compra de armamento a Estados Unidos en represalia a la decisión de Washington de retirarle la certificación como aliado antidrogas, anunció este martes el gobierno.

El lunes, la administración de Donald Trump consideró insuficientes los esfuerzos de Bogotá para frenar el narcotráfico y dejó de reconocerlo como socio en la guerra contra las drogas, en medio de un estancamiento de las relaciones con el mandatario izquierdista Gustavo Petro.

En respuesta, el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, aseguró que su país no comprará más armas a Estados Unidos.

Visiblemente molesto y en medio de un consejo de ministros el lunes, Petro dio por terminada la «dependencia» de las fuerzas armadas colombianas a las «limosnas» y «regalos» de su principal socio comercial y militar.

«Al ejército le va mejor si compra sus armas o las hace con nuestros recursos propios porque si no, no será un ejército de soberanía nacional», dijo junto a sus jefes de cartera.

Estados Unidos eliminó al país sudamericano de la lista de naciones que luchan contra el narcotráfico pero con una exención de las sanciones que habrían provocado los más duros recortes.

– «Con el aporte o no» de EEUU –

En una entrevista con la AFP, el comandante de las fuerzas armadas, almirante Francisco Cubides, precisó que la decisión no representa el fin de la ayuda monetaria a las instituciones castrenses de Colombia, por lo que auguró que ambas naciones seguirán «trabajando de manera muy cercana» para enfrentar a las mafias.

El jefe militar añadió que su país está comprometido a seguir «afectando a la cadena del narcotráfico» con «el aporte o no aporte de Estados Unidos» o cualquier país que sufra las consecuencias de este negocio ilegal.

«Colombia y Estados Unidos han tenido un vínculo en muchos aspectos, particularmente en lo militar, tenemos claros aportes por parte de ellos, pero también aportes que hace Colombia, aquí hay un trabajo complementario», agregó Cubides al asegurar que la guerra contra el narco «es un tema de responsabilidad global».

Desde 1986, Estados Unidos realiza una evaluación anual sobre los esfuerzos antinarcóticos de una veintena de países -productores y distribuidores de drogas- a cambio de recursos. En el caso de Colombia, representa una ayuda de unos 380 millones de dólares anuales.

Entre 2000 y 2018 Estados Unidos entregó a Colombia más de 10.000 millones de dólares, según el Congreso estadounidense, para fines militares, sociales y de erradicación de narcocultivos.