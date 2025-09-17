Cabello denuncia operación de falsa bandera de la DEA contra Venezuela

Diosdado Cabello, denunció este miércoles una operación de bandera falsa de la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) de Estados Unidos contra el país.

En declaraciones a la prensa, el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz dio detalles del operativo llevado a cabo por los organismos de seguridad para desmantelar esta acción, cumpliendo con los protocolos establecidos en el mundo, y realizar la captura de cuatro ciudadanos que transportaban 3.692 kilos de droga.

Cabello presentó los nombres de los detenidos: Joeluis José Rodríguez Ramos, Jesús Antonio Quilarque Carreño, Jhonny José Salazar Gutiérrez y Carlos Alberto Bravo Lemus; y acotó que este último estuvo siete años detenido en Puerto Rico por tráfico de drogas.

El ministro también resaltó que, en lo que va de año, se han decomisado 60.070 kilos de drogas en distintas operaciones.

Cactus24 (17-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.