Avanzan labores de asfaltado en la Coro-Punto Fijo

En un esfuerzo continuo por garantizar la seguridad y fluidez del tránsito vehicular en el estado, la Gobernación del Falcón, a través del Instituto de Vías de Falcón , avanzan con las labores de asfaltado en la Coro-Punto Fijo.

Los trabajos, que se ejecutan con el apoyo del gobierno nacional liderado por el presidente Nicolás Maduro y bajo la dirección del gobernador Víctor Clark, se concentran actualmente en el sector de Médano Blanco.

El objetivo principal de estas labores es la rehabilitación de la capa asfáltica, que presentaba un notable deterioro, para así asegurar vías óptimas y acordes para los usuarios. Esta intervención no solo busca mejorar la experiencia de los conductores, sino también reducir los riesgos de accidentes y el desgaste de los vehículos, contribuyendo a la tranquilidad de quienes transitan a diario por esta importante arteria vial.

El plan de recuperación vial forma parte de un compromiso integral de las autoridades regionales para revitalizar la infraestructura del estado Falcón, lo que incluye la rehabilitación de otras vías estratégicas que conectan a las distintas comunidades de los 25 municipios de la región.

Prensa Gobernación Falcón.

Cactus24 (17-09-2025)

