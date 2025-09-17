Astrónomos descubren una cuasiluna cerca de la Tierra

Durante los últimos 4.500 millones de años nuestro planeta ha tenido un compañero celestial confiable: la Luna.

Su órbita alrededor de la Tierra tiene un efecto profundo en la vida aquí, desde influir en las mareas hasta estabilizar nuestras estaciones.

Pero los astrónomos ahora han descubierto otro compañero que puede haber estado siguiendo a nuestro planeta durante algún tiempo.

Los expertos del observatorio Pan-STARRS en Hawái han descubierto una cuasi-luna, llamada ‘2025 PN7’, que ha estado siguiendo a la Tierra desde los años 1960.

Este cuerpo cósmico es en realidad un asteroide, explicaron, y, en lugar de orbitar la Tierra, orbita alrededor del Sol en una trayectoria similar a la de nuestro planeta.

Los astrónomos hicieron el descubrimiento después de analizar datos orbitales del asteroide, que tiene apenas 19 metros (62 pies) de ancho.

Determinaron que ha estado en una cuasi-órbita durante unos 60 años y que probablemente permanecería cerca durante otros 60 años más o menos antes de partir.

Se une a las otras seis cuasi-lunas conocidas en órbitas similares a la de la Tierra, pero ostenta el título de «la más pequeña y la menos estable».

Los científicos conocen los cuasi-satélites desde 1991, cuando descubrieron por primera vez ‘1991 VG’, que algunos creyeron que era una sonda extraterrestre en aquel momento.

«Más de tres décadas después, ahora se acepta ampliamente que dichos objetos son naturales y constituyen un cinturón de asteroides secundario que ocupa la región en la que el sistema Tierra-Luna orbita alrededor del Sol», escribieron los investigadores.

A diferencia de nuestra Luna, que normalmente se puede ver a simple vista, esta cuasi-luna sólo es visible a través de buenos telescopios.

Y aunque parezca estar orbitando la Tierra, no está ligado gravitacionalmente a nuestro planeta.

Si bien puede parecer que este vecino ha estado «siguiendo» a la Tierra durante bastante tiempo, es relativamente corto en comparación con otra famosa cuasi-luna, Kamo’oalewa, que tiene una órbita relacionada con la Tierra que dura alrededor de 381 años.

Las cuasi-lunas son parte de una categoría especial de objetos espaciales llamados Arjunas, que se mueven en sincronía con el viaje de nuestro planeta alrededor del Sol.

2025 PN7 mantiene un amplio rango de distancias de la Tierra, entre aproximadamente 2,8 millones de millas (4,5 millones de kilómetros) y 37 millones de millas (59 millones de kilómetros).

Estas cuasi-lunas en órbitas similares a la de la Tierra están «llenas de sorpresas», dijo a Live Science el coautor Carlos de la Fuente Marcos, de la Universidad Complutense de Madrid .

Esta nueva cuasi-luna es «pequeña, débil y las ventanas de visibilidad desde la Tierra son más bien desfavorables, por lo que no es sorprendente que haya pasado desapercibida durante tanto tiempo», explicó.

El Observatorio Vera C. Rubin en Chile, que comenzó a funcionar recientemente, puede buscar otras cuasi-lunas y «podría descubrir muchas más».

Cactus24 (17-09-2025)

