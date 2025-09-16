Yulimar Rojas clasifica a la final del salto triple en Tokio

Por la vía rápida, sin desgaste y con nuevo look: Yulimar Rojas reapareció tras su lesión transmitiendo buenas sensaciones, con un pase tranquilo a la final de triple salto del Mundial, este martes en Tokio.

La estrella venezolana de 29 años, que llevaba dos años sin competir en su prueba de referencia por la grave lesión en el tendón de Aquiles de abril de 2024, llegó a 14,49 metros en su primer intento de la ronda de clasificación, superando la distancia automática de entrada en la final (14,35 metros) del jueves.

Cuando conoció la distancia, Rojas hizo un bailecito de alegría, lanzó besos a la grada y sonrió aliviada por el éxito de su reaparición.

«Ha sido larga la espera. Para mí, para mi gente, para ustedes los periodistas y para el atletismo mundial, que me esperaba desde hace mucho. ¡Ya estoy aquí, mi gente! Ahora a disfrutar y espero que me vean en la final porque voy con todo», dijo a su paso por la zona mixta.

El jueves, Rojas aspirará a un inédito quinto título mundial seguido en el triple salto y, sobre todo, a demostrar que está de vuelta y recuperada físicamente tras su particular travesía del desierto.

@notiyaradigitaloficial #EnVideo📹 | ¡YULIMAR ESTÁ DE VUELTA Y ESTÁ EN LA FINAL! 🇻🇪👏🏻 Tras dos años de inactividad, Yulimar Rojas, clasificó a la GRAN FINAL de salto triple del Mundial de Atletisco Tokio 2025, haciendo una marca de 14,49 metros. ¡IMPARABLE! 🇻🇪 ‼️ @notiyara.oficial @notiyaradigital #noticias #notiyaradigital #Deportes #Venezuela @Ana Barrios @Roi López Rivas @Partido_PSUV @Nicolás Maduro @Diosdado Cabello Rondón @Leonardo Intoci @Psuv Yaracuy @Cilia Flores @Freddy Ñáñez @ProfesorWil @roilopezrivas @pretadealma @profesorwil ♬ sonido original – notiyaradigital

– Dos años sin triple –

Hacía exactamente dos años, desde el 16 de septiembre de 2023, que la estrella venezolana no competía en el triple salto.

Entonces fue para ganar la final de la Liga de Diamante en Eugene (Estados Unidos) y culminar a lo grande una temporada en la que había logrado su cuarto título mundial unas semanas antes en Budapest.

No podía ni imaginar qué le deparaba 2024, un año donde todo se vino abajo para ella cuando se lesionó en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda y tuvo que pasar por quirófano, lo que le impidió defender el título olímpico en París 2024.

Este año 2025 solo había competido una vez, pero en salto largo bajo techo, en una pequeña reunión en Salamanca (España) donde hizo tres nulos.

La recuperación tuvo «bastantes altibajos», según contó la propia Rojas en una entrevista con la AFP la pasada semana, y la espera duró hasta este martes, con el esperado regreso de la plusmarquista mundial del triple salto (15,74 metros).

«He tenido que tener mucha paciencia. Es difícil entrar en una lesión tan difícil como la mía y salir de ella. Tienes que ser fuerte de cabeza y corazón, en eso me he hecho más fuerte. Tienes que ser paciente porque la paciencia es una virtud», admitió Rojas, que para su reaparición eligió un nuevo aspecto, con unas extensiones de trenzas teñidas de rubio.

Cactus24 (16-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.