Venezuela rechaza informe de EE. UU. y ratifica lucha contra el narcotráfico

La República Bolivariana de Venezuela publicó un Comunicado Oficial en el que condena y rechaza el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el cual pretende clasificar a varios países como productores y territorios de tránsito de drogas ilícitas. “Todas las aseveraciones del referido informe carecen de fundamento y contradicen los datos oficiales de organismos internacionales especializados”, señala el documento.

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, compartió el pronunciamiento a través de su canal de Telegram. “La República Bolivariana de Venezuela, como toda la comunidad internacional y los países dignos de América Latina, rechaza y repudia el informe emitido por el Departamento de Estado de los EE. UU.”, expresó.

El Comunicado Oficial, titulado “La verdad sobre la mentira: Informes internacionales certifican a Venezuela como territorio libre de narcotráfico”, sostiene que no existen carteles ni cultivos destinados al procesamiento de drogas en el país. Cita informes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) correspondientes a los años 2024 y 2025, en los que Venezuela no figura como productor, distribuidor ni país de tránsito.

