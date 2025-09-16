Venezuela confirma operación naval coordinada con Países Bajos

Venezuela dio a conocer que, el domingo 14 de septiembre «se registró la navegación de la Fragata “ZR. MS. Van Amstel” (F831) de la Armada del Reino de los Países Bajos en aguas adyacentes a la Zona Económica Exclusiva de Venezuela, frente a la Isla La Orchila».

A través de un comunicado difundido este lunes 15 de septiembre por el canciller Yván Gil, el Gobierno nacional señaló que esta operación se desarrolló de manera exitosa «gracias a las coordinaciones realizadas a través de los canales diplomáticos con el Reino de los Países Bajos en estricto cumplimiento de los protocolos internacionales y acuerdos bilaterales vigentes, lo que garantizó un clima de confianza mutua y plena transparencia».

El lunes 15 de septiembre en rueda de prensa con medios nacionales e internacionales, el Jefe de Estado, Nicolás Maduro reflexionó sobre el funcionamiento de la Zona Económica Exclusiva del país, en la que siempre ha habido una buena relación con países vecinos. «El único que ignora esos compromisos, no solo con Venezuela sino con el mundo entero, es Estados Unidos».

La República Bolivariana de Venezuela reitera que la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico transnacional exige el mayor compromiso de la comunidad internacional, siempre en el marco del respeto a la ley, la soberanía y el Derecho Internacional, así como en el fortalecimiento de la cooperación multilateral para garantizar la paz y la seguridad regional.

Caracas, 15 de septiembre de 2025