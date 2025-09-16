Uruguaya ganó la medalla de bronce en la maratón del Mundial de Atletismo de Tokio sin darse cuenta

La uruguaya Julia Paternain, de 25 años, ganó la medalla de bronce en el maratón disputado en el Mundial de Atletismo de Tokio, Japón. Se trata de la primera medalla de Uruguay en la historia de los mundiales de atletismo de mayores, y es la primera mujer latinoamericana en subirse al podio en la prueba de maratón en un Mundial.

Paternain llegó en tercer lugar con un tiempo de 2:27:23, en su segunda maratón oficial. «Vamos Uruguay, vamos Uruguay», gritó Paternain ni bien cruzó la meta y le dijeron que había ganado el bronce.

La atleta de padres uruguayos, nació en México, se crió en Inglaterra y actualmente vive y entrena en Estados Unidos. En el 2023 inició los trámites para competir por Uruguay y este fue su primer Mundial de Atletismo.

En su cuenta de la red social Instagram, Paternain expresó: «No podía entenderlo cuando crucé esa línea final y me enteré que estaba en el podio. No tenía ni idea que había sido tercera, ni siquiera estaba convencida de que había cruzado bien la línea final y quería asegurarme. Estaba un tanto shock”.

Y agregó: “Salí a realizar una carrera inteligente, mi propia carrera. A la mitad había un grupo de 10 o 15 mujeres al frente y lentamente empezó a romperse, disgregarse, pero yo estaba tratando de asegurarme de ser consistente en mi carrera. La gente alrededor podía hacer lo que quisiera que no me importaba, me iba a mantener en mi plan”.

La joven manifestó que cuando llegó al estadio se imaginaba alcanzar el quinto o sexto puesto y que cuando cruzó la meta pensó que no era el punto final y que todavía le quedaban 400 metros por delante. «Uno de los oficiales se acercó y me dijo que estaba en el podio, no podía creerlo”.

Cactus24 (16-09-2025)

