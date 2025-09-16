Trump evalúa llevar las operaciones contra el narcotráfico por tierra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes 15 de septiembre que su gobierno evalúa llevar las operaciones contra el narcotráfico más allá del mar, con el objetivo de frenar a los cárteles que actúan por tierra. La advertencia ocurre tras el segundo ataque de una embarcación con drogas en aguas del Caribe.

“Cuando vengan por tierra, los detendremos de la misma manera que detuvimos a los barcos”, declaró Trump, al asegurar que su administración cuenta con pruebas sólidas sobre el cargamento de cocaína y fentanilo transportado hacia Estados Unidos en una narcolancha que asegura salió de Venezuela.

El mandatario resaltó que las operaciones marítimas han reducido el tráfico de drogas por esa vía. “Cuando fuimos la primera vez, había cientos de barcos. Ahora no hay barcos”, afirmó, aunque reconoció que las rutas terrestres siguen representando una amenaza para la seguridad nacional.

Trump justificó la posible ampliación de las operaciones por el impacto de la criminalidad en su país. “El año pasado mataron a 300.000 personas en nuestro país, y no vamos a permitir que vuelva a suceder”, subrayó, reiterando que su gobierno está preparado para actuar “con la misma firmeza” contra los cárteles en tierra que contra los que se desplazan por mar.

Cactus24 (16-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.