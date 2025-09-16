Trump asegura que EE.UU. atacó a una tercera embarcación con drogas en el Caribe

El presidente Donald Trump dijo que las fuerzas militares de EE.UU. han atacado tres barcos que, según él, transportaban drogas desde Venezuela. Hasta el momento, se sabía de dos embarcaciones atacadas.

El 2 de septiembre, Estados Unidos atacó un barco que, según el Gobierno, estaba vinculado a la banda Tren de Aragua, en un episodio en el que 11 personas murieron.

Trump anunció el lunes en su red social Truth Social un segundo ataque contra supuestos “narcoterroristas”, que según el Gobierno mató a tres personas.

Pero durante una conversación con periodistas fuera de la Casa Blanca este martes, Trump dijo: “Liquidamos tres barcos, en realidad, no dos. Pero ustedes vieron dos”.

La reacción de Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes que las relaciones entre su país y EE.UU. estaban “deshechas”, en medio de la escalada de tensiones en la región tras el despliegue de fuerzas navales estadounidenses.

“Yo califiqué que las relaciones de comunicación con el Gobierno de EE.UU. existían en dos canales y estaban maltrechas en su momento. Hoy, puedo anunciar que las comunicaciones están deshechas por ellos, con sus amenazas de bombas, muerte y chantaje”, dijo Maduro en una conferencia de prensa desde Caracas.

Cactus24 (16-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.