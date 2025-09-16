Sharon Osbourne habla por primera vez de la muerte de Ozzy

Sharon Osbourne está expresando su gratitud por la gran cantidad de apoyo que ha recibido desde la muerte de su esposo , la leyenda del heavy metal Ozzy Osbourne.

En su primera publicación en Instagram del 12 de septiembre desde la muerte del líder de Black Sabbath en julio, Sharon Osbourne agradeció a sus seguidores por «el abrumador amor y apoyo» en las redes sociales.

Sus comentarios, publicaciones y homenajes me han reconfortado más de lo que imaginan. Nada ha pasado desapercibido; de hecho, me han ayudado a sobrellevar muchas noches, escribió.

Junto con su mensaje, Sharon Osbourne compartió un video de ella y su hija Kelly Osbourne en un campo, con pájaros volando sobre su mano enguantada.

Aunque todavía me estoy adaptando, quería compartir algunas criaturas gloriosas con las que tuve la oportunidad de pasar una tarde. La conexión que se crea con estas poderosas aves se basa completamente en la confianza y la seguridad —continuó—.

Ella explicó que los pájaros solo se posan «si sienten que estás a salvo y que no les tienes miedo», y agregó: «es un vínculo que conozco muy bien».

“Los amo a todos y les agradezco profundamente la increíble cantidad de amor que continúan enviándome”, concluyó la publicación, agregando un símbolo de paz y un emoji de corazón.

Los miembros de la familia de Ozzy Osbourne compartieron la noticia de la muerte del cantante de rock en un comunicado el 22 de julio.

Estaba con su familia, rodeado de cariño. Pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en este momento, decía el comunicado.

El mensaje fue firmado por Sharon Osbourne y sus hijos, Jack Osbourne, Kelly Osbourne y Aimee Osbourne. Louis Osbourne, con quien Ozzy Osbourne compartía su exesposa Thelma Riley, también firmó la declaración.

Ozzy Osbourne falleció a los 76 años de un infarto , según un certificado de defunción obtenido por The New York Times . También se mencionaron como causas de muerte un paro cardíaco, una enfermedad coronaria y la enfermedad de Parkinson con disfunción autonómica.

Si bien la publicación de Sharon Osbourne en Instagram del 12 de septiembre marca la primera vez que la esposa del cantante publicó en las redes sociales sobre su muerte, su hija Kelly Osbourne compartió un mensaje días después de su fallecimiento.

En una historia de Instagram del 24 de julio, Kelly Osbourne citó el éxito de Black Sabbath de 1972, «Changes», y escribió: «Me siento infeliz. Estoy muy triste. Perdí al mejor amigo que tuve», con un emoji de corazón roto.

Cactus24 (16-09-2025)

