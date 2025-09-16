Sexagenario asesina a tiros a su expareja en una fiesta

Un hombre de 64 años de edad, identificado como Norberto Molina disparó tres veces a su expareja Doriannys Crismar Martínez Torres, porque la joven se negaba a retomar la relación sentimental.

El suceso ocurrió en la comunidad Río Seco en Carúpano, municipio Bermúdez del estado Sucre, cuando durante una fiesta, Molina ingresó y le disparó a la joven.

El cuerpo de la joven fue ingresado en la morgue del hospital Santos Aníbal Dominicci, y Molina fue detenido.

16-09-2025

