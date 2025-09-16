Preso por montar a cuatro niños en una moto

Un hombre que transportaba a cuatro niños y una mujer en una motocicleta fue detenido para ser imputado por el Ministerio Público de Cojedes.
El fiscal general, Tarek William Saab, lo identificó como Yoel Caldera, cuya acción violenta las normas de tránsito arriesgando la vida de las cinco personas y la suya.
Caldera será imputado por el delito de Instigación Pública.
Cactus24 16-09-2025
