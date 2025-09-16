Octogenario fue hallado sin vida en el canal de drenaje

Rongel Rodríguez, de 81 años de edad, fue localizado sin vida a tempranas horas de la mañana de este domingo 14 de septiembre, en el canal de drenaje que pasa por la entrada del barrio Universitario, ubicado en la avenida Argimiro Gabaldón, conocida como la vía Alterna de Barcelona.

Se conoció que su cuerpo fue ingresado pasadas las 9:00 am a la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), en Tronconal III, luego de que los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) acudieran al sitio a realizar el levantamiento oficial.

Hasta ahora, se desconoce si el octogenario residía en el sector y cuáles fueron las causas de su muerte, por lo que los sabuesos realizan las averiguaciones necesarias.

Mientras tanto, en la comunidad se quejaron porque el canal no cuenta con rejilla o placa para su protección y la zona, al parecer, tiene poco alumbrado público.

Cactus24 (16-09-2025)

