Niño murió ahogado en Caujarao

Yankel Gabriel Medina, de 8 años de edad, murió ahogado la tarde de este lunes en el malecón de Caujarao, al Sur de la ciudad de Coro

Los Bomberos de Coro, que acudieron al lugar, recuperaron el cadáver y tras colocarlo en una de las caminerías de acceso por la zona esperaban la llegada de la comisión de la Delegación Municipal Coro del Cicpc para su remoción.

Según los reportes preliminares el pequeño andaba por la zona con un tío de 35 años, reseña la información difundía por el periodista Gerardo Morón Sánchez.

Cactus24 (16-09-2025)

