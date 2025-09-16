Nicaragua crea nueva Liga Profesional de béisbol y eliminan la LNBP

Daniel Ortega y Rosario Murillo oficializaron la desaparición de la Liga Nicaragüense de Béisbol Profesional (LNBP) y la creación de una nueva entidad llamada Asociación Profesional de Béisbol Nicaragüense (APBN), conocida como La Profesional, en un movimiento que busca eliminar toda referencia al exasesor económico presidencial Bayardo Arce, actualmente detenido en el marco de la purga interna contra antiguos cuadros sandinistas.

De acuerdo con el Acuerdo Ministerial 21-2025, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, el Ministerio del Interior —dirigido por María Amelia Coronel Kinloch— otorgó personería jurídica a la APBN, con sede en Managua y constituida como organismo sin fines de lucro.

El régimen «otorga personalidad jurídica a la Asociación Profesional de Béisbol Nicaragüense, la cual podrá conocerse como La Profesional o APBN, de duración indefinida y con domicilio en Managua”, señala el documento oficial, firmado el 8 de septiembre y publicado el 9 de septiembre de 2025.

La resolución establece que la nueva asociación deberá regirse bajo la Ley N°. 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, lo que implica someterse a los lineamientos de control impuestos por el régimen Ortega-Murillo.

Golpe directo a la estructura de Arce

La LNBP estaba históricamente vinculada a Bayardo Arce Castaño, exoperador económico del sandinismo y figura clave en el béisbol profesional nicaragüense. Su hijo, Pancasán Arce, fungía como presidente de la liga antes de exiliarse tras la persecución política desatada por Rosario Murillo.

Con la disolución legal de la LNBP, el régimen borra toda evidencia jurídica que relacione a los Arce con el béisbol profesional.

El cronista deportivo Miguel Mendoza reaccionó de forma crítica.

“Para que vean que los Chamucos son los dueños del béisbol, hacen y deshacen lo que se les ronca”, comentó en referencia a Ortega y Murillo.

Fuentes cercanas al sector confirman que varios dirigentes que en el pasado respaldaban a Bayardo Arce han jurado lealtad al nuevo esquema deportivo impuesto desde El Carmen.

Control absoluto del béisbol profesional

La creación de la APBN otorga al régimen Ortega-Murillo el control total sobre el béisbol profesional, replicando la estrategia de intervención utilizada contra universidades, ONG y medios de comunicación independientes.

Con este cambio, la dictadura extiende su dominio a uno de los deportes más populares del país, consolidando su poder sobre las estructuras sociales y culturales de Nicaragua.

En agosto pasado, el régimen Ortega-Murillo presentó con gran despliegue mediático a Dusty Baker como nuevo mánager de la Selección Nacional de Béisbol de Nicaragua rumbo al Clásico Mundial 2026. El acto, que contó con la presencia de Nemesio Porras de FENIBA y Maurice Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial, se convirtió en una vitrina política: más que un anuncio deportivo, fue una demostración de control absoluto sobre el béisbol nacional.

Maurice, cada vez más expuesto por los medios oficialistas, se posiciona como la nueva cara del deporte en Nicaragua, desplazando figuras tradicionales y usando el béisbol como plataforma de propaganda para consolidar el poder familiar.

Cactus24 (16-09-2025)

