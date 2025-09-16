Netanyahu dice que se abrirán rutas adicionales para evacuar a civiles de Gaza

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este martes que se abrirán «rutas adicionales» para la salida de la población civil de la ciudad de Gaza, donde Israel comenzó anoche una nueva ofensiva terrestre pese a que siguen dentro cientos de miles de personas.

«Actualmente, estamos trabajando para abrir rutas adicionales que permitan una evacuación más rápida de la población gazatí y la separe de los terroristas a quienes queremos atacar», aseguró Netanyahu en un comunicado, en el que confirmó que las tropas operan en la capital gazatí.

Los gazatíes tienen ahora una sola vía para ir al sur, la carretera Al Rashid que discurre junto a la costa, dañada por los ataques israelíes y en la que estos días se forman grandes atascos de vehículos que cargan con las posesiones de los palestinos en su rumbo al sur.

Preguntado por EFE, el brazo militar a cargo de los asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados, Cogat, no dio ningún detalles sobre cuáles serán esas vías de salida.

Israel dio comienzo este martes la incursión terrestre en la ciudad de Gaza, que llegó precedida por una noche de intensos bombardeos desde drones y helicópteros, además de la huida de miles de personas hacia el sur del enclave.

Por su parte, Hamás calificó hoy de «limpieza étnica» el avance de tropas israelíes en la ciudad, que coincide con la conclusión de una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU de que Israel está perpetrando un genocidio en Gaza.

Cactus24 (16-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unir Telegram y Facebook.