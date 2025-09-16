Maestra es acusada de enviar fotos íntimas a un alumno de 14 años

Una profesora enfrenta cargos por supuestamente compartir imágenes explícitas con un exalumno de 14 años a través de las redes sociales.

Ashley Autumn Mongell, maestra de la escuela secundaria Connellsville, está acusada de contacto ilegal con un menor y abuso sexual de un menor.

Según el fiscal de distrito del condado de Fayette, se inició una investigación después de que el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados identificara conversaciones de adultos e imágenes explícitas compartidas entre Mongell, de 30 años, y el niño.

“Encontramos supuestas comunicaciones a través de teléfonos celulares, a través de Snapchat, a través de Instagram, y parece que se intercambiaron algunas imágenes inapropiadas entre los dos”, dijo el fiscal de distrito del condado de Fayette, Mike Aubele.

Según una denuncia penal, la aplicación Instagram marcó mensajes entre una cuenta vinculada a Mongell y otra cuenta perteneciente a un adolescente. La denuncia detalla una serie de mensajes entre enero y agosto de este año.

No está claro cuántos mensajes se enviaron en total porque Mongell supuestamente exigió que el adolescente arreglara su cuenta para que los mensajes desaparecieran.

“Me resulta difícil identificar qué tipo de contacto en Instagram o Snapchat sería apropiado para un profesor y un alumno”, dijo Aubele. “Pero claramente era contenido para adultos. Eran cosas que diría alguien en una relación”.

La denuncia penal indica que Instagram informó la información al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados CyberTipline, lo que llevó a la participación de la Policía Estatal de Pensilvania.

“Cuando estos relatos, de un adulto a un menor, empiezan a incluir ciertas palabras, podrían ser detectados y, a partir de ahí, esta agencia enviaría a alguien a investigar más a fondo para determinar con exactitud el contenido de estas conversaciones”, dijo Aubele.

La policía estatal ejecutó órdenes de allanamiento en los domicilios del menor y de Mongell. Ambos admitieron haberse intercambiado fotos de desnudos, según la denuncia.

Mongell también dijo a la policía que sabía que el adolescente era menor de edad y dijo que estaba en su clase de octavo grado el año pasado.

Aubele dijo que Mongell fue puesta bajo licencia administrativa.

«Quiero asegurarle a cualquier miembro del público que tenga estudiantes en Connellsville que hemos tomado todas las medidas para garantizar que este individuo no dañe a otro estudiante», dijo Aubele.

Según la fiscalía, es difícil determinar si las interacciones fueron más allá de las conversaciones en línea. La investigación sigue en curso.

«Este es un delito absoluto contra un niño, y es algo que nuestra oficina toma extremadamente en serio y algo que vamos a procesar con todo el peso de la ley», dijo Aubele.

El fiscal del distrito indicó que se esperaba que Mongell pagara la fianza el viernes. Cualquier persona con información sobre el caso debe contactar a la policía.

(16-09-2025)

