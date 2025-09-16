Maduro dice que la primera ministra de Trinidad y Tobago «se volvió loca»

El presidente Nicolás Maduro, aseguró este lunes que la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, «se volvió loca», al acusarla de tener planes de ataques contra el país petrolero, algo que negó la funcionaria el pasado viernes.

«Sencillamente, la primera ministra de Trinidad y Tobago se volvió loca, se volvió loca, amenazando que desde Trinidad y Tobago ella va autorizar ataques contra Venezuela, declarándole casi la guerra a Venezuela, yo estoy seguro que el pueblo de Trinidad y Tobago está en contra completamente, somos países vecinos», sostuvo Maduro en una rueda de prensa en Caracas.

El jefe de Estado destacó la historia que relaciona a Venezuela con Trinidad y Tobago, asegurando que «la vida de los mares del Caribe y de las costas del estado Sucre y Trinidad y Tobago ha sido de cooperación, de hermandad», hasta la llegada de Kamla Persad-Bissessar.

«Nunca jamás un gobernante de Trinidad y Tobago se había atrevido a amenazar con una guerra a Venezuela», dijo y cuestionó quién está detrás de esta acción e intriga, mencionando al secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, «el señor de la muerte y la guerra lo llaman ahora. Por donde pase hay muerte, hay bombas, hay niños asesinados»

«Trinidad y Tobago, todos sus sectores sociales, políticos, culturales, económicos y su pueblo tienen que imponer otra vez relaciones de respeto. Se tienen que imponer relaciones de respeto y veremos», enfatizó.

Cactus24 (16-09-2025)

