Llegan 100 turistas rusos a Margarita

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

La isla de Margarita, estado Nueva Esparta, recibió 100 ciudadanos rusos que llegaron en un vuelo del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A., (Conviasa), para conocer las bondades turísticas que ofrece el país.

Se pudo conocer, que hasta la fecha, esta importante acción comercial suma un total de dos mil 296 turistas rusos, en conjunto con la operación chárter entre Pegas Touristik y Hover Tours.

Vale mencionar, que el pasado 8 de septiembre, un total de 455 visitantes procedentes de Moscú, aterrizaron en el Aeropuerto Internacional del Caribe Santiago Mariño, como parte de la operación chárter organizada por la touroperadora rusa Pegas Touristik y su contraparte venezolana, Hover Tours.

 

Cactus24 16-09-2025

