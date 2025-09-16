Este martes fue instalado el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, que contó con la presencia de los representantes de los Poderes Públicos y sectores como el empresariado, iglesias, culturales, científicos, académicos, movimientos sociales y dirigentes políticos.

«Esta es la hora de la unidad, del encuentro, de estrechar las manos, de decirle al mundo entero que somos hombres y mujeres de paz», expresó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, como presidente del Consejo.

Se conformarán mesas de trabajo en diversas áreas, como la diplomática, la jurídica, política para articular los esfuerzos de coordinación, así como capítulos regionales del Consejo en los estados.

También asistieron los diputados del período legislativo actual y los electos para el periodo 2026, así como los rectores de las universidades públicas.

El Presidente Nicolás Maduro resaltó la amplia participación en el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, destacando la asistencia de 53 de 56 formaciones políticas del país. De ellas, 13 pertenecen al Gran Polo Patriótico y 40 a partidos de oposición.

El Mandatario afirmó que esta convocatoria es una demostración de que Venezuela está reconciliada y unida para defender su soberanía, vivir en libertad y en paz. En este sentido, destacó que la nación se está reconciliando con las ideas de justicia, libertad e igualdad.

