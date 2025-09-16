Héctor Rodríguez plantea eliminar las tareas escolares

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, ha propuesto iniciar un amplio debate nacional para considerar la eliminación de las tareas escolares. La propuesta busca reducir la carga de estrés en los estudiantes y sus familias.

Rodríguez manifestó su preocupación ante estudios que señalan que las tareas pueden ser un factor de violencia intrafamiliar. Según el ministro, la educación no debe ser una fuente de tensión, sino un proceso que fomente el bienestar. Para ello, instó a consultar a expertos, al Movimiento Bolivariano de Familias y a los docentes, con el fin de construir una solución consensuada.

También invitó a una profunda reflexión sobre los métodos de evaluación en el sistema educativo. Cuestionó el uso de calificaciones numéricas, argumentando que a menudo no reflejan de manera justa y objetiva el conocimiento adquirido por los estudiantes. Esta forma de evaluación, según el ministro, puede generar inequidad.

De igual forma, señaló que una evaluación debe servir para verificar el avance del aprendizaje, no para etiquetar al estudiante con una nota. Explicó que un examen escrito puede ser injusto, ya que no todos los alumnos expresan sus conocimientos de la misma manera; algunos pueden hacerlo mejor de forma oral. Por ello, solicitó a los especialistas buscar un nuevo método de evaluación que sea más objetivo y equitativo.

Cactus24 (16-09-2025)

