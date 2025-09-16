Hallan ahogado al dueño de una granja en Zulia

La mañana de este lunes 15 de septiembre, fue encontrado sin vida Arides Oberto de 70 años de edad, quien se habría ahogado en la piscina de su granja la noche del domingo.

El hecho se registró en la población de San Ignacio, parroquia Sixto Zambrano, del municipio Rosario de Perijá, estado Zulia.

Un sobrino del occiso, quien iba frecuentemente a la granja a barrer, se encontró con la lamentable escena.

Presumen que el hombre habría estado consumiendo licor al momento del deceso, indica machiquensedigital.

Cactus24 16-09-2025

