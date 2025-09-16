Fallece entrenador de béisbol en trágico accidente vial

La ciudad de Barquisimeto se encuentra de luto tras la trágica muerte de Erick Castillo, reconocido entrenador y fundador de la Escuela de Béisbol Menor EC9. El fatal accidente, ocurrido en la avenida Ribereña, ha conmocionado a la comunidad deportiva local que hoy lamenta la pérdida de una figura clave en la formación de jóvenes talentos.

El lamentable suceso ocurrió el domingo por la tarde, cuando Castillo, de 42 años, perdió el control de su motocicleta mientras transitaba por el Distribuidor Jirahara. Según los primeros reportes, la moto derrapó y el entrenador impactó contra un muro, lo que provocó su caída desde una altura de aproximadamente 20 metros.

A pesar de la rápida respuesta de los equipos de rescate y su traslado de emergencia al Hospital Central Antonio María Pineda, las graves lesiones sufridas le causaron la muerte. Las autoridades competentes se encuentran investigando las causas del accidente para esclarecer los hechos.