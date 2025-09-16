EE.UU. elimina a Colombia de la lista de países que combaten el narcotráfico

La Administración del presidente, Donald Trump, eliminó a Colombia de la lista de países que luchan contra el narcotráfico y fue designada, junto a otras cuatro naciones, por haber “incumplido manifiestamente” en el último año sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales de antinarcóticos, según un comunicado del Departamento de Estado.

El comunicado designa a «Afganistán, Bolivia, Birmania, Colombia y Venezuela como países que han incumplido de manera demostrable durante los últimos 12 meses sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico».

El texto además identifica a una lista de naciones “como principales países de tránsito o de producción ilícita de drogas: Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, República Popular China (RPC), Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela”.

Estados Unidos añadió por última vez a Colombia a la lista de países que no cooperan en la lucha contra el narcotráfico en 1997, cuando los cárteles del país —mediante amenazas de violencia y dinero— habían penetrado gran parte de las instituciones nacionales, reseña Telemundo.

La certificación es una evaluación que Estados Unidos hace cada año desde 1986 sobre los esfuerzos antinarcóticos de una veintena de países productores.

La descertificación de Colombia puede afectar la cooperación para enfrentar a carteles como el Clan del Golfo y guerrillas dedicadas al narcotráfico como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016.

Cactus24 16-09-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.