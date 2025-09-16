Dos mujeres detenidas tras protagonizar una pelea en plena calle

Dos ciudadanas fueron detenidas por parte de uniformados del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), en el sector Las Colinas de La Villa del Rosario, municipio Rosario de Perijá, tras protagonizar una pelea en la vía pública.

Las mujeres quedaron identificadas como Kiansy Noemy Manaure Roa (22), y Ibonne Esmeralda Leal Herrera (24), quienes fueron llevadas al hospital Nuestra Señora del Rosario, luego de su revisión medica fueron llevadas al Centro de Coordinación Policial Rosario donde quedaron en arresto preventivo a disposición del Ministerio Público.

Cactus24 (16-09-2025)

