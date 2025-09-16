Detenido capitán de la FANB acusado de “acciones terroristas”

Autoridades detuvieron en el estado Trujillo a un capitán de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) que está señalado de presuntas «acciones terroristas», confirmó el gobernador Gerardo Márquez.

Márquez explicó que la operación se inició tras la colocación de una pancarta en la redoma de Plata III durante la madrugada del pasado miércoles. La pancarta, que según el gobernador buscaba incitar a la desobediencia y desestabilizar el país, fue identificada por las autoridades, que activaron de inmediato los cuerpos de seguridad e inteligencia.

En menos de una hora, fue capturado quien para el mandatario es el presunto líder de la célula, identificado como el médico Juan Torres, a quien el gobernador describió como “violento” y dueño de una clínica en La Floresta. Márquez aseguró que en el teléfono de Torres se encontraron evidencias de “una serie de acciones contra el Estado” y comunicaciones con un capitán, Javier Romero Briceño, quien también fue capturado. Márquez indicó que un tercer individuo se fugó.

Según las declaraciones de Márquez, entre los planes de la célula terrorista se encontraba la toma del Batallón de Infantería Motorizada “Coronel Luis María Rivas Dávila” N° 222. El gobernador también señaló que se les incautó una serie de equipos, combustible y armas.

El gobernador desmintió las acusaciones de “arbitrariedad” que circularon en redes sociales y afirmó que los detenidos no fueron arrestados por motivos políticos o personales, sino por “terrorismo y traición a la patria”. Señaló que tanto Torres como Romero Briceño están a la orden de un tribunal antiterrorismo.

Cactus24 (16-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.