Condenado hombre a 29 años de prisión cometer un homicidio durante un robo a transporte público

Samuel David Ramos, fue condenado a cumplir 29 años de prisión por su responsabilidad en el homicidio de Ernardo Rafael Cordero Gil durante el asalto a una unidad de transporte público.

Tal hecho ocurrió el 12 de junio de 2023 en la parroquia Las Cocuizas del municipio Maturín; capital del estado Monagas.

En horas de la noche de la citada fecha la víctima iba a bordo de un transporte público; donde también se encontraban Ramos y un cómplice. El victimario y su acompañante se levantaron y, mediante amenaza de muerte con arma de fuego; despojaron a todos los pasajeros de sus pertenencias (bolsos, teléfonos, prendas de valor; entre otros) y del dinero en efectivo al conductor del vehículo.

Al intentar ofrecer resistencia al robo, Ramos recibió un disparo que le quitó la vida en el sitio; producto de un shock hipovolémico por herida de arma de fuego a tórax. Una vez concretado el robo, ambos victimarios emprendieron huida del lugar.

Sin embargo, tras diversas experticias de investigación se construyó un retrato hablado de Ramos y, en consecuencia; el hombre resultó aprehendido tres días después por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en el sector Las Brisas de la Floresta.

Durante el juicio, la Fiscalía 16ª de Monagas ratificó la acusación en contra de Ramos por la comisión de homicidio calificado en la ejecución de un robo; además de asalto a transporte público.

Una vez que la representación fiscal evacuó los medios de prueba concernientes al caso, el Tribunal 5º de Juicio dictó la referida condena en contra del acusado y ordenó su reclusión en el Centro de Formación del Hombre Nuevo Nelson Mandela; ubicado en Maturín.//NP

Cactus24 (16-09-2025)

