Condenado hombre a 11 años y 11 meses de prisión por abuso sexual en contra de una mujer

José Alejandro Díaz (26), fue sentenciado a 11 años y 11 meses de prisión por su responsabilidad en la violencia sexual ejercida en contra una mujer de 34 años de edad, hecho denunciado el 24 de marzo de 2024, en la parroquia El Vínculo, en el estado Falcón.

Aquel día, la mujer se encontraba en un puesto de comida que es de su propiedad, cuando de repente la atacó el sujeto quien le lanzó una piedra.

Entre ambos hubo un forcejeo. Él la golpeó en los brazos y rodillas. La lanzó contra el piso y le tocó los senos. El individuo se dio a la fuga y luego lo aprehendieron.

La Fiscalía 16ªratificó la acusación por la comisión de abuso sexual sin penetración; además de violencia física. El Tribunal 1º de Juicio dictó la condena y ordenó su reclusión en la Comunidad Penitenciaria de Coro.

Cactus24 (16-09-2025)

