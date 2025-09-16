Conatel alerta sobre riesgo de descargar Magis TV y Flujo TV

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) emitió una alerta para prevenir a los usuarios sobre los graves riesgos asociados a la descarga y uso de aplicaciones no certificadas que ofrecen acceso a contenidos multimedia.

A través de una nota informativa replicada por Unión Radio, el organismo dio como ejemplos aplicaciones como Magis TV y Flujo TV y citó las leyes de la nación que sustentan el llamado de alerta.

Advirtió Conatel que estas aplicaciones representan una amenaza latente para la seguridad digital de los ciudadanos y existe una alta probabilidad de que, al ser descargadas, instalen de forma simultánea software malicioso.

Específicamente se refirió a la activación de cámaras y micrófonos, galerías de fotos y archivos personales, claves bancarias e información financiera, así como datos personales delos integrantes de la familia.

Cactus24 16-09-25