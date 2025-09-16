Colombia aprueba extradición a Chile de «Larry Changa»

Este lunes, medio locales en Colombia confirmaron que el Ministerio de Justicia de ese país dio «vía libre a la extradición» de Larry Amaury Álvarez, conocido como «Larry Changa», sindicado como uno de los cabecillas del Tren de Aragua: organización detrás violentos delitos en distintos países de la región, incluida la articulación de grupos en Chile para secuestros y homicidios.

Se detalló que la Corte Suprema de Justicia, a fines de julio, emitió un «concepto favorable» para el envío del indagado a Chile. Resolución que responde al requerimiento de la Corte de Apelaciones de Iquique para la detención previa de «Larry Changa» con miras a su extradición por los delitos de asociación criminal y tráfico ilícito de drogas.

Según El Tiempo, un documento de 10 páginas estimó que Álvarez «no se encuentra requerido por autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines de trámite de extradición».

Tras su detención, se informó que el detenido era buscado por Venezuela y Chile y tenía orden internacional de captura en 196 países.

Cactus24 (16-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.