Venezuela decomisa más de 3,6 toneladas de cocaína en costas de Falcón

El vicepresidente Sectorial de Política de Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón, anunció que durante la madrugada de este lunes, fueron detenidas cuatro personas, a quienes se les incautaron 3 mil 680 kilos de cocaína, en La Vela, municipio Colina del estado Falcón.

Cabello explicó que los cuatro aprehendidos, a quienes se les decomisó la droga, provenían del sector Puerto López, en la Guajira colombiana, cerca de la frontera con el estado Zulia.

“No bombardeamos la nave, no asesinamos a nadie, pero capturamos la droga y a los responsables”, destacó el titular del citado despacho ministerial, quien comentó que una mujer, capitana de los órganos de seguridad del estado, fue la que dirigió la operación antinarcótica. Expresó su satisfacción por la actuación de la funcionaria en este despliegue contra dicha acción punible, cuya duración fue de más de 20 horas.

De igual modo, cuestionó que Estados Unidos pretenda invadir Venezuela bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, ya que la detención de estas cuatro personas, evidencia el compromiso del Gobierno Bolivariano en el combate contra este tipo de delito.

15-09-2025

