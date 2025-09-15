Se hizo pasar por diputada para solicitar la liberación de un detenido

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), adscritos a la División Motorizada Base Territorial Carabobo, detuvieron a una mujer que se hacía pasar por diputada del Consejo Legislativo de esta entidad.

Rosa Amelia Magallanes, se presentó en la División Motorizada de la PNB, sede Valencia, para exigir la liberación de un ciudadano, bajo la amenaza de utilizar sus influencias.

Sin embargo, los funcionarios, al verificar su información, confirmaron que su periodo como diputada había finalizado y que actualmente no tenía tal investidura, reseñó Últimas Noticias.

Alexander Suárez, presidente del Consejo Legislativo del estado Carabobo, indicó a los funcionarios que Magallanes tenía prohibida la entrada al parlamento regional y que era reincidente, ya que se apersonaba a los despachos policiales a exigir liberación de ciudadanos.

Ante ello, la mujer fue detenida por usurpación de funciones, tráfico de influencias e incitación al odio en el estado Carabobo.

Cactus24 (15-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.