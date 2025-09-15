Nepal celebrará elecciones parlamentarias el 5 de marzo

La primera ministra de Nepal eligió el lunes a tres nuevos ministros para unirse a su administración interina, que tiene la tarea de celebrar nuevas elecciones en marzo después de que las violentas protestas callejeras de la semana pasada llevaron al colapso del gobierno anterior.

Sushila Karki, la primera mujer primera ministra del país del Himalaya, nombró a Kalman Gurung como ministro de Energía, a Rameshore Khanal como ministro de Finanzas y a Om Prakash Aryal como ministro del Interior.

Karki, de 73 años, fue nombrada primera ministra el 12 de septiembre. Fue una figura popular mientras se desempeñaba como presidenta de la Corte Suprema en 2016 y 2017, y era conocida por oponerse a la corrupción en el gobierno.

Las masivas manifestaciones de la semana pasada, conocidas como la protesta de la Generación Z, se saldaron con al menos 72 muertos y cientos de heridos. El ejército intervino para imponer un toque de queda y finalmente accedió a nombrar a Karki jefe de un gobierno interino que celebrará elecciones en seis meses.

“No llegué a este puesto por buscarlo, sino porque se oían voces en la calle que exigían que se le diera la responsabilidad a Sushila Karki”, declaró Karki el domingo. “Estamos aquí solo seis meses para completar la tarea que se nos encomendó y transferir la responsabilidad al próximo gobierno y a los ministros”.

Karki enfrenta desafíos mientras busca equilibrar las expectativas de la joven generación de manifestantes y los líderes políticos de mayor edad, y reconstruir las estructuras gubernamentales que fueron destruidas en las violentas protestas.

“Lo que necesitamos ahora es trabajar para acabar con la corrupción, lograr un buen gobierno y la igualdad económica”, dijo Karki.

Chandra Lal Mehta, una estudiante, dijo que cree que los votantes elegirán a un líder más joven cuando se celebren las elecciones en marzo, pero señaló la experiencia de Karki en asuntos legales como una calificación para su papel actual como primera ministra.

El empresario Shrawan Dahl dijo que Karki es la persona adecuada para liderar el gobierno interino porque tiene el apoyo del ejército y del pueblo.

«Su propósito es celebrar las elecciones y nuestra esperanza es que complete la tarea con éxito», dijo Dahl.

En abril de 2017, los legisladores intentaron destituir a Karki cuando era presidenta de la Corte Suprema, acusándola de parcialidad, pero la medida no tuvo éxito y fue criticada como un ataque al poder judicial.

Las manifestaciones masivas comenzaron el 8 de septiembre a raíz de una breve prohibición de las redes sociales. Decenas de miles de manifestantes salieron a las calles, sobre todo jóvenes, indignados por la corrupción generalizada y la pobreza, mientras que los hijos de líderes políticos, conocidos como «niños nepo», parecían disfrutar de un estilo de vida lujoso.

Las protestas se tornaron violentas, los manifestantes atacaron el edificio del Parlamento y la policía abrió fuego.

El 9 de septiembre, manifestantes atacaron e incendiaron las oficinas del presidente, la Corte Suprema, ministerios clave del gobierno y varias comisarías, un día después de que la policía disparara contra los manifestantes. También fueron atacados negocios y viviendas de familias clave, incluyendo varias tiendas de una popular cadena de supermercados de Nepal.

La calma se restableció después de que el ejército tomó el control de las calles esa noche y comenzaron las negociaciones entre los manifestantes, el ejército y el presidente sobre un gobierno interino.

Cactus24 (15-09-2025)

