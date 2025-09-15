Más de 1400 planteles educativos abren sus puertas a niños y jóvenes de Falcón

Más de mil 400 instituciones educativas abrieron sus puertas a niños y jóvenes del estado Falcón para dar inicio al año escolar 2025-2026 este lunes 15 de septiembre.

Desde la Escuela Primaria Capitán Antonio Ricauter del sector Cruz Verde, en Coro, municipio Miranda, la directora del Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa, Marelys Castro, en nombre del presidente de la República, Nicolás Maduro y del gobernador, Víctor Clark, recibió al personal y alumnos de este plantel de estudios.

“Recibimos este hermoso año escolar cargado de energía positiva, de mucho amor, compromiso y victoria”, dijo Castro quien aseveró que para este período, que más de 200 mil estudiantes se estarán preparando en sus diferentes niveles y modalidades, asegurando nuevos conocimientos y calidad educativa.

Señaló que, para este proceso educativo, se cumplirán retos contemplados en la transformación pedagógica que lleva la nación y donde se cuenta con la importante participación del poder popular, circuitos comunales y, por supuesto, las instituciones de la región.

La directora del plantel, María Uzcátegui manifestó que tantos los estudiantes como los representantes, quienes atendieron masivamente al llamado del nuevo año escolar, contarán con un centro con óptimas condiciones, gracias a las políticas de mejoramiento de las instalaciones educativas que lleva la administración bolivariana.

Prensa Gobernación Falcón.

Cactus24 (15-09-2025)

