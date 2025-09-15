Maduro: «Las relaciones de comunicación con Estados Unidos están desechas»

El presidente Nicolás Maduro informó que las comunicaciones con Estados Unidos están desechas.

Así lo aseguró este lunes 15 de septiembre, durante la rueda de prensa que ofreció ante medios de comunicación nacionales e internacionales.

“La comunicación con el gobierno de Estados Unidos, hoy en día, se encuentran desechas. Esto es producto de todas sus amenazas”, señaló el primer Mandatario nacional.

Afirmó además que es esa nación la que viola las leyes internacionales.

Agregó que Estados Unidos con mentiras busca justificar un incidente militar para atacar al país.

Aseguró que Venezuela es un país de vocación pacifista, recordando el legado del Libertador Simón Bolívar, que en su gesta «llegó a liberar» y no a atacar a otras naciones. «Somos un pueblo libertario, verdaderamente libertario. Aquí los libertarios somos nosotros, somos un pueblo rebelde», recalcó.

«Venezuela está en una gran batalla por la verdad, para ganar la paz, para preservar la paz.

Cactus24 (15-09-2025)

