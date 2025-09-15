Maduro da inicio al año escolar 2025-2026 desde el Liceo Urbaneja Achelpohl

Con un recorrido en la Unidad Educativa “Urbaneja Achelpohl”, en la parroquia San Pedro de Caracas, el presidente Nicolás Maduro, dio inicio al nuevo período escolar 2025-2026.

«Hemos estado recorriendo el Liceo Urbaneja Achelpohl que estamos entregando de paquete», comentó al destacar que este nuevo ciclo de aprendizaje ha iniciado en paz. «Lo que vamos palante compadre», agregó.

El centro educativo, que fue totalmente rehabilitado por la Corporación Juntos Todo es Posible, cuenta con más de 7 mil metros cuadrados, distribuidos en un parque infantil, salón de inicial, salones de primaria, consultorio médico, comedor y laboratorios de biología, química, física, telemática y robótica; canchas de béisbol y básquet, un teatro y un Centro de Informática y Telemática (CBIT), auditorio y las oficinas de defensoria escolar y un Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa.

El recorrido por el Urbaneja Achelpohl estuvo acompañado por la primera dama, Cilia Flores de Maduro, el ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, y las autoridades de dicho plantel, quienes ofrecieron un acto cultural como parte de las actividades del inicio escolar.

Cactus24 (15-09-2025)

