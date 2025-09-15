EE.UU. destruye otra embarcación que asegura salió de Venezuela con drogas; hay tres muertos

Fuerzas Armadas de EE.UU. mató a tres personas en otro ataque contra una embarcación en aguas internacionales de Sudamérica que presuntamente “transportaba narcóticos ilegales” desde Venezuela, dijo el presidente Donald Trump en una publicación en Truth Social el lunes.

“Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE.UU. llevaron a cabo un SEGUNDO Ataque Cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas, identificados positivamente y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur. El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas venezolanos, confirmados, se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales (¡UN ARMA MORTAL QUE ENVENENA A ESTADOUNIDENSES!) con destino a EE.UU.”, aseguró Trump.

“Estos cárteles del narcotráfico extremadamente violentos REPRESENTAN UNA AMENAZA para la Seguridad Nacional, la Política Exterior e intereses vitales de EE.UU.”, añadió. “El ataque resultó en la muerte de 3 terroristas hombres. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EE.UU. resultó herido en este ataque”, dijo el presidente estadounidense en su red social este lunes.

Cactus24 15-09-2025

