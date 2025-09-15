EE.UU. afirma que se acordó con China un «marco» para el acuerdo de propiedad de TikTok

El secretario del Tesoro de Estados Unidos ha dicho que Washington ha llegado a un acuerdo «marco» con China sobre la propiedad de las operaciones estadounidenses de TikTok.

Scott Bessent afirmó que el marco se estableció en las negociaciones comerciales de Madrid para allanar el camino a la titularidad estadounidense. Añadió que el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, completarían el acuerdo el viernes. China no ha hecho comentarios.

Nosotros ponemos un marco, ellos tendrán que confirmar el acuerdo”, dijo Bessent en referencia a la llamada que mantendrán los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.

“No vamos a hablar de los términos comerciales del acuerdo porque es entre dos partes privadas, pero los términos comerciales ya se han acordado”, añadió Bessent en declaraciones a los medios en Madrid ante la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, donde se reunió con la delegación china.

Minutos antes de las declaraciones de Bessent el presidente Trump anunciaba en su red social un acuerdo que iba a “encantar” a los jóvenes estadounidenses.

Trump había establecido de plazo hasta el 17 de septiembre para que la matriz china de TikTok, ByteDance, vendiera la filial de la red social en EE.UU., ya que no veía con buenos ojos que el Gobierno de Pekín pudiera tener acceso a datos de millones de ciudadanos.

Bessent y el representante de Comercio de EEUU, Jamieson Greer, explicaron que el pacto ha sido posible gracias a la intervención de Trump y a la “gran consideración que tiene por el presidente Xi”, porque “cuando tienen respeto el uno por el otro, las delegaciones también se respetan”.

Al margen del acuerdo sobre TikTok, Bessent y Greer destacaron que las negociaciones para un acuerdo arancelario continuarán con una quinta ronda de conversaciones previsiblemente dentro de un mes en un lugar aún por determinar.

Cactus24 (15-09-2025)

