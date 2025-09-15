Detuvieron a una mujer por maltrato infantil y lesiones a un adulto mayor en el Supí

Leonela Estefanía Guanipa López, de 29 años, fue detenida por presunto maltrato infantil y lesiones a un adulto mayor en la comunidad de El Supí, municipio Falcón.

La intervención fue resultado de una denuncia anónima sobre el maltrato a una lactante. Al llegar al lugar, los funcionarios de Polifalcón encontraron a la infante con signos de maltrato físico y un cuerpo extraño en el oído.

La lactante fue trasladada a la Clínica Popular Simón Bolívar para recibir atención médica, mientras que la ciudadana fue llevada a la sede del CCP 6, quedando a disposición de la Fiscalía XII del Ministerio Público.

Este caso resalta la importancia de la vigilancia y protección de nuestros niños. A lo que el Secretario de Seguridad ciudadana Miguel Morales Miranda junto al Com.Jefe Abg . Dermis Arteaga Director de este CCP, hacen un llamado a todos los padres y miembros de la comunidad a estar atentos a cualquier señal de maltrato. La seguridad y bienestar de nuestros menores es responsabilidad de todos. Si sospechas de un caso de maltrato, no dudes en reportarlo a las autoridades competentes.

Prensa Polifalcón

Cactus24 (15-09-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.