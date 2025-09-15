Detienen a hombre que llevó a una niña de 10 años a un hotel

Una rápida acción de las autoridades permitió el rescate de una menor de 10 años que fue vista ingresando a un motel con un hombre de 32 años en el centro de Monterrey, México. La alerta se activó luego de que la niña, quien se encontraba con su abuela de 74 años vendiendo dulces en la vía pública, fuera llevada por el sujeto sin previo aviso.

Gracias al sistema de videovigilancia C4, las cámaras lograron ubicar al presunto responsable, identificado como Juan Manuel “P.”, quien caminaba de la mano con la menor. El seguimiento permitió rastrear su recorrido hasta un motel ubicado en la calle Modesto Arreola, donde la niña fue encontrada en la sala de espera.

El sospechoso intentó huir, pero fue detenido minutos más tarde en el cruce de Juan Méndez y Aramberri. Actualmente permanece bajo custodia del Ministerio Público, que determinará los cargos en su contra.

La menor resultó ilesa y fue puesta bajo un proceso de atención especializada antes de ser entregada nuevamente a su familia. Las autoridades resaltaron la rápida denuncia ciudadana y el uso del sistema C4 como factores claves para evitar una tragedia.

Cactus24 (15-09-2025)

