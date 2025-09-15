Conor McGregor retira su candidatura a la presidencia de Irlanda

Conor McGregor no se presentará a las elecciones a la Presidencia de Irlanda, anunció el exluchador irlandés a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, en el que denuncia una «caza de brujas» en su contra, después de ver ratificada en los tribunales su condena por violación hace menos de dos meses, y avisa: «No es el final, sino el principio de mi carrera política».

Después de agradecer el apoyo de los irlandeses, el campeón de la UFC ha lamentado que Irlanda «sigue constreñida por la camisa de fuerza de una Constitución desactualizada y respaldada por los principales partidos, que la aprovechan para impedir unas elecciones presidenciales verdaderamente democráticas, sino más bien amañadas para garantizar que solo los candidatos aprobados por el establishment puedan ser seleccionados en las urnas», haciendo referencia así al aval de al menos 20 diputados o cuatro autoridades locales que necesitaba para concurrir.

«Este déficit democrático contra la voluntad del pueblo irlandés se ha visto ahora ampliado con éxito por mi expresión de interés», ha añadido The Notorious, que ha confesado sentirse artífice de «una movilización en favor de un cambio positivo» frente a la «caza de brujas» en su contra de la que responsabiliza tanto a la clase política como a los medios, aunque sin aludir explícitamente a la condena civil por violación contra él.

Por eso, tras hacer «una cuidadosa reflexión» y consultarlo con su familia, ha anunciado que retira su candidatura a las elecciones presidenciales: «No ha sido una decisión fácil, pero es la correcta en este momento», ha señalado, dejando claro que su «compromiso con Irlanda no termina aquí».

«Quiero asegurar al pueblo de Irlanda que estas no serán mis últimas elecciones. Me volverán a ver haciendo campaña en el futuro, luchando por sus derechos y representando los mejores intereses de nuestra nación. Esto no es el final, sino el comienzo de mi trayectoria política», promete McGregor, que reitera su «compromiso de mejorar vidas, defender derechos y servir al pueblo irlandés con dedicación e integridad».

Cactus24 15-09-2025

