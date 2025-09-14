Policía de Yaracuy detiene a un motorizado por realizar motopiruetas en Urachiche

Funcionarios del Cuerpo de Policía del Estado Yaracuy (CPEY) detuvieron a un joven de 20 años por realizar maniobras peligrosas a bordo de una motocicleta en el sector Centro 1 del municipio Urachiche. La aprehensión se logró gracias a la colaboración de la comunidad, que denunció el hecho a través de videos.

El operativo se inició tras recibir denuncias de los ciudadanos sobre sujetos que realizaban acrobacias de riesgo en sus motocicletas, poniendo en peligro a los transeúntes. Una comisión policial activó un patrullaje en la zona comercial, donde observaron a un motorizado conduciendo a exceso de velocidad y sin casco.

Horas más tarde, los agentes identificaron el mismo vehículo, una moto marca MD Haujin, modelo Águila 150, de color blanco y sin placa, estacionada en la carrera 3 con calle 5 y 6. El conductor, quien no portaba la documentación reglamentaria, fue aprehendido. La detención se basó en las denuncias de la comunidad y en las evidencias fílmicas de las maniobras temerarias.

El detenido y el vehículo fueron puestos a la orden de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público.