Crawford acaba con el reinado de Canelo Álvarez frente a 70.000 aficionados

El mexicano Saúl «Canelo» Álvarez sufrió la noche del sábado una contundente derrota por decisión unánime ante el estadounidense Terence Crawford en Las Vegas y le entregó sus cuatro cinturones de campeón indiscutido del peso supermediano.

Para decepción de la mayoría de los 70.482 aficionados presentes, la estrella mexicana encajó la tercera derrota de su carrera de forma inesperada ante un peleador que ascendió dos categorías para enfrentarlo.

El invicto Crawford, antiguo monarca del peso superligero y welter, se convirtió en el primer boxeador de la historia en ser campeón indiscutido de tres divisiones distintas.

Tras una actuación muy floja del favorito Canelo, los jueces dieron el triunfo al local con dos tarjetas de 115-113 y otra de 116-112 sobre el ring del Allegiant Stadium.

«Una derrota no me define», afirmó el mexicano tratando de animar a sus seguidores y mostrándose dispuesto a una revancha.

«Me siento bien compartiendo el ring con grandes peleadores como él. Si lo hacemos otra vez, será genial», aseguró.

Canelo, de 35 años, poseía los cuatro cinturones del peso supermediano (168 libras – 76,2 kg) desde 2021 y los había defendido con éxito en seis ocasiones.

El mexicano, la gran máquina de facturar del boxeo actual, quedó con un expediente de 63 victorias (39 nocauts), dos empates y tres derrotas.

Sus anteriores tropiezos fueron en 2013 frente al invicto Floyd Mayweather Jr. y en 2022 ante el ruso Dmitry Bivol en una pelea en la que ascendió al mediopesado.

«Yo sigo sintiéndome un campeón pase lo que pase», sostuvo Canelo en la conferencia de prensa. «Sabíamos que Crawford es un gran boxeador (…) Lo intenté con todas mis fuerzas pero él se merece todo el mérito».

Crawford, vencedor de los 42 combates de su carrera, frustró al astro mexicano con una agilidad intacta pese al doble salto de división para esta pelea desde los 69,8 kilos del superwelter, del cual es campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

«Yo sabía de lo que soy capaz. No es una sorpresa para mí (…) Sólo necesitaba la oportunidad», recalcó.