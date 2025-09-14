Cicpc detiene a un hombre por homicidio en Cabudare

Funcionarios de la Delegación Municipal Cabudare del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a un hombre de 29 años por su presunta responsabilidad en el homicidio de José Oresbert, de 39.

El detenido fue identificado como Kevin Arnaldo Luzardo Abreu. Su aprehensión se llevó a cabo en la avenida La Mata, con calle 9, en la parroquia Cabudare, estado Lara.

El suceso ocurrió en la mañana del pasado 1 de septiembre en el sector El Matadero. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el victimario sostuvieron una fuerte discusión por problemas de índole personal. En medio del altercado, Luzardo Abreu presuntamente atacó a Oresbert con un objeto punzocortante, específicamente un pico de botella, causándole heridas de gravedad.

La víctima fue trasladada de inmediato al Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda, donde falleció a causa de las lesiones.

Una vez conocido el caso, el Cicpc inició las investigaciones que condujeron a la captura del sospechoso. El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía Primera del Ministerio Público del estado Lara.