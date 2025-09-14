Cabello advierte sobre respuesta “implacable” ante agresiones a Venezuela

Diosdado Cabello, vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, emitió una contundente advertencia a quienes busquen agredir a Venezuela. Desde el cuartel Abelardo Mérida, en Maracay, Cabello aseguró que el país será «implacable» y que los agresores deberán prepararse para «una guerra de 100 años«.

En sus declaraciones, Cabello enfatizó la importancia de la resistencia activa y el entrenamiento constante para la defensa de la nación, siguiendo lo que describió como el legado de Hugo Chávez.

El también ministro destacó el éxito del Plan Independencia 200, un ejercicio realizado el pasado jueves 11 de septiembre, al que calificó como una «jornada extraordinaria de respuesta inmediata, con una convocatoria masiva». Según Cabello, este evento demostró que el pueblo está preparado y listo para la defensa.

Asimismo, subrayó la «perfecta unión popular-militar y policial» para enfrentar lo que considera el principal campo de batalla: el frente psicológico. Finalmente, Cabello instó a la ciudadanía a no tener miedo a defender al país, sentenciando que «a esa hora se vale todo, menos hacerse el pendejo».