Venezuela denuncia que EEUU retuvo un barco pesquero en aguas venezolanas

Venezuela denunció el sábado que una embarcación estadounidense mantuvo retenido por ocho horas un barco pesquero que navegaba en aguas venezolanas, en momentos en que Estados Unidos mantiene desplegados buques de guerra en el Caribe.

En las últimas semanas, Estados Unidos desplegó ocho buques en el Caribe sur para lo que ha definido como maniobras contra el narcotráfico internacional, una acción que provocó nuevas tensiones con Caracas.

El viernes, «el buque venezolano ‘Carmen Rosa’, tripulado por nueve humildes pescadores atuneros (…) fue asaltado de manera ilegal y hostil por un destructor de la Armada de los Estados Unidos, el USS Jason Dunham», informó este sábado el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

La embarcación navegaba «a 48 millas náuticas al noreste de la Isla La Blanquilla», en aguas que corresponden la Zona Económica Exclusiva venezolana, agregó.

Un país tiene en su Zona Económica Exclusiva (espacio de hasta 200 millas náuticas -370 km- desde el límite del mar territorial) soberanía para explorar y explotar los recursos, pero terceros tienen libertades para navegar y sobrevolar.

«El navío de guerra desplegó dieciocho efectivos con armas largas que abordaron y ocuparon la pequeña e inofensiva embarcación durante ocho horas», detalló la nota, que consideró que el episodio «constituye una provocación directa a través del uso ilegal de exagerados medios militares».

Según el gobierno venezolano, «quienes dan la orden de hacer esas provocaciones están a la búsqueda de un incidente que justifique una escalada bélica en el Caribe».

Las fuerzas armadas venezolanas monitorearon y registraron el incidente «minuto a minuto».

Caracas «exige que Estados Unidos cese de inmediato estas acciones que ponen en riesgo la seguridad y paz del Caribe».