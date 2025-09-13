Siete mineros atrapados en un socavón ilegal en Colombia

Siete mineros están atrapados a varios metros de profundidad en un socavón ilegal de oro en el suroeste de Colombia debido a un derrumbe, informaron este viernes autoridades.

Socorristas y pobladores del conflictivo municipio de Santander de Quilichao, en el departamento de Cauca, buscan con maquinaria entre la tierra a los trabajadores, observó un fotógrafo de la AFP.

Diana Collazos, jefa de la oficina de atención de desastres local, dijo que los mineros quedaron a unos 22 metros de profundidad tras un deslizamiento de tierra.

Con una retroexcavadora, los rescatistas intentan agrandar la entrada al sovacón para facilitar la búsqueda.

Los habitantes del lugar esperan noticias en la superficie, entre ellos Audalida Galarza, tía de uno de los atrapados.

«Que vengan a socorrernos, por favor, hemos pasado» un «dolor inmenso con la esperanza de que hoy pudieran sacar a nuestro muchachos de allá», expresó entre lágrimas, «pero solo se ha avanzado tres o cuatro metros en ese hueco».